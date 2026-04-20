Российские средства ПВО лишили ВСУ около 300 дронов

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также были ликвидированы 274 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 зенитно-ракетных комплексов, 28 984 танка, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 59 812 единиц специальной военной автомобильной техники врага.

Ранее бойцы группировки войск «Южная» уничтожили несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Константиновке, где украинские военные пытались укрыться в домах и подвалах частного сектора. Воздушная разведка обнаружила точки размещения, после чего по ним отработали артиллеристы и операторы FPV-дронов. Также в районе Торского уничтожили наземный робототехнический комплекс противника с грузом.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. По его словам, речь идет о так называемом Сумском коридоре. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.