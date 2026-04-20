Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:40

Ветеран СВО рассказал о развитии частного производства дронов для ВС РФ

Ветеран Мартемьянов: компания в Самарской области производит 1500 дронов в месяц

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ветераны специальной военной операции совместно с бизнесменами-меценатами Самарской области создали компанию с высокой производительностью по изготовлению беспилотников для нужд ВС РФ, сказал NEWS.ru ветеран СВО Матвей Мартемьянов. По его словам, предприятие «народного ВПК» способно выпускать более 1500 FPV-дронов в месяц.

После возвращения с СВО я вплотную занялся темой дронов. Поскольку получил тяжелое ранение и выбыл с фронта, то дома связался с друзьями-меценатами, которые помогали нашим подразделениям. Мы обсудили вопрос дефицита БПЛА и объединились. Решили заняться производством FPV-дронов и передавать их в войска, — сказал Мартемьянов.

По его словам, сначала компания имела малые мощности, но быстро выросла до массового изготовления дронов. При этом большую роль сыграли добровольные вложения меценатов.

Изначально нас было трое, а производство занимало всего пять квадратных метров. У нас не было никакого опыта в этом деле, начинали на чистом энтузиазме. В итоге мы выросли до предприятия «народного ВПК» с объемом производства более 1500 БПЛА в месяц. С 2023 года передали на разные участки фронта около 20,5 тыс. беспилотников, причем большинство из них в качестве помощи, за счет меценатов, — сказал Мартемьянов.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что ударные FPV-дроны под управлением российских операторов в воздухе протаранили несколько беспилотников самолетного типа ВСУ в Сумской области. В числе уничтоженных были дроны типа «Мара», «Лелека» и «Домаха». В МО РФ данные сведения не комментировали.

Россия
СВО
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.