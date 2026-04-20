Ветеран СВО рассказал о развитии частного производства дронов для ВС РФ

Ветераны специальной военной операции совместно с бизнесменами-меценатами Самарской области создали компанию с высокой производительностью по изготовлению беспилотников для нужд ВС РФ, сказал NEWS.ru ветеран СВО Матвей Мартемьянов. По его словам, предприятие «народного ВПК» способно выпускать более 1500 FPV-дронов в месяц.

После возвращения с СВО я вплотную занялся темой дронов. Поскольку получил тяжелое ранение и выбыл с фронта, то дома связался с друзьями-меценатами, которые помогали нашим подразделениям. Мы обсудили вопрос дефицита БПЛА и объединились. Решили заняться производством FPV-дронов и передавать их в войска, — сказал Мартемьянов.

По его словам, сначала компания имела малые мощности, но быстро выросла до массового изготовления дронов. При этом большую роль сыграли добровольные вложения меценатов.

Изначально нас было трое, а производство занимало всего пять квадратных метров. У нас не было никакого опыта в этом деле, начинали на чистом энтузиазме. В итоге мы выросли до предприятия «народного ВПК» с объемом производства более 1500 БПЛА в месяц. С 2023 года передали на разные участки фронта около 20,5 тыс. беспилотников, причем большинство из них в качестве помощи, за счет меценатов, — сказал Мартемьянов.

