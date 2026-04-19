Ударные дроны ВС России протаранили несколько украинских БПЛА Военкор Руденко: ударные FPV-дроны уничтожили несколько БПЛА ВСУ под Сумами

Ударные FPV-дроны под управлением российских операторов в воздухе протаранили несколько беспилотников самолетного типа ВСУ в Сумской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Операцию провели расчеты войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки «Север». В МО РФ данные сведения не комментировали.

В числе уничтоженных целей были дроны «Мара» и «Лелека». Также российские войска сбили БПЛА «Домаха».

Ранее сообщалось, что воинские части 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады украинских вооруженных сил были переброшены из Сумской области в Харьковскую. Сведения о маневрах противника активно распространяются среди активистов волонтерского движения на Украине.

До этого в российских силовых структурах заявили, что командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По словам источника, на это указывают некрологи в украинских СМИ,