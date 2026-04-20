США приняли экстренное решение по Ближнему Востоку из-за разведданных США велели эвакуировать свой персонал из Ирака и Кувейта

Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали оборонному подрядчику V2X вывезти своих людей из Ирака и Кувейта из-за опасений, что они могут стать мишенью для проиранских группировок, сообщает The Guardian. По данным издания, сотрудники Госдепартамента подняли этот вопрос перед руководством компании после получения разведданных о готовящихся атаках на американские объекты и персонал.

Разведка указывает на возможные нападения в ближайшее время. Эвакуация персонала рассматривается как мера предосторожности.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов изучить любые предложения Москвы, направленные на разрешение ближневосточного кризиса. По словам дипломата, переговоры между двумя столицами на этот счет не прекращаются.

По его словам, Вашингтон предложил Тегерану составить мирное соглашение. Соединенные Штаты передали свою просьбу Исламской Республике через посредников.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.