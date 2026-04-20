Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:11

США приняли экстренное решение по Ближнему Востоку из-за разведданных

США велели эвакуировать свой персонал из Ирака и Кувейта

Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали оборонному подрядчику V2X вывезти своих людей из Ирака и Кувейта из-за опасений, что они могут стать мишенью для проиранских группировок, сообщает The Guardian. По данным издания, сотрудники Госдепартамента подняли этот вопрос перед руководством компании после получения разведданных о готовящихся атаках на американские объекты и персонал.

Разведка указывает на возможные нападения в ближайшее время. Эвакуация персонала рассматривается как мера предосторожности.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран готов изучить любые предложения Москвы, направленные на разрешение ближневосточного кризиса. По словам дипломата, переговоры между двумя столицами на этот счет не прекращаются.

По его словам, Вашингтон предложил Тегерану составить мирное соглашение. Соединенные Штаты передали свою просьбу Исламской Республике через посредников.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
