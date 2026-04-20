«Мы готовы»: в Иране согласились прислушаться к России по одному вопросу Посол Джалали: Иран изучит инициативы России по ситуации на Ближнем Востоке

Иран готов рассмотреть разные инициативы России по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью газете «Ведомости» посол Исламской Республики Казем Джалали. По его словам, контакты между Москвой и Тегераном по этому вопросу продолжаются.

Россия дружественная нам страна. <...> Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы, — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что удар беспилотных летательных аппаратов по американским военным кораблям нанесли Вооруженные силы Ирана. Он уточнил, что эта операция стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы американских сил в отношении иранских кораблей показывают отсутствие у США подхода к урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает действия США как подтверждение их недобрых намерений.