Иранский посол раскрыл детали разработки мирного соглашения с США

Вашингтон предложил Тегерану составить мирное соглашение, заявил в интервью «Ведомостям» посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, США передали свою просьбу Исламской Республике через посредников.

И мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план, — сказал Джалали.

Ранее он заявил, что Тегеран готов изучить любые предложения Москвы, направленные на разрешение ближневосточного кризиса. По словам дипломата, переговоры между двумя столицами на этот счет не прекращаются.

Кроме того, Джалали отметил, что прокладка железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, являющегося частью проекта транспортного коридора «Север — Юг», отложена на неопределенный срок из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломата, подписание исполнительного контракта было намечено на 1 апреля 2026 года, однако развязанная Соединенными Штатами и Израилем война сорвала эти договоренности.