20 апреля 2026 в 11:01

Война США и Израиля с Ираном поставила под угрозу грандиозный проект

Посол Ирана Казем Джалали заявил об отсрочке строительства дороги Решт — Астара

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строительство железнодорожной ветки Решт — Астара в Иране в рамках коридора «Север — Юг» перенесено из-за ближневосточного конфликта, заявил в интервью «Ведомостям» посол Ирана в России Казем Джалали. Дипломат сообщил, что стороны планировали подписать исполнительный контракт 1 апреля 2026 года, однако развязанная США и Израилем война помешала реализации этих планов.

Мы договорились на 1 апреля 2026 года подписать исполнительный контракт реализации этих железных дорог. Они (США и Израиль. — NEWS.ru) развязали эту войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью уничтожат всю энергетическую инфраструктуру и мостовые переходы на территории Ирана. Американский лидер подчеркнул, что такой сценарий будет реализован в случае срыва сделки с Вашингтоном.

Кроме того, глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран не станет принимать любую позицию американской стороны на переговорах и не стремится к сделке любой ценой. По словам иранского политика, продолжение диалога вовсе не означает, что Исламская Республика готова на все ради подписания соглашения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
