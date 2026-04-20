Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:47

ВСУ ударили по машине скорой помощи и кафе в Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ атаковали беспилотниками машину скорой помощи и здание кафе в Новой Каховке Херсонской области, заявил в мессенджере MAX глава региона Владимир Сальдо. По его словам, также повреждены легковой автомобиль, неэксплуатируемое здание школы, жилой дом и склады.

Обстрелами и ударами БПЛА повреждены: два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, <...> жилой дом в Счастливом, — отметил губернатор.

Помимо всего прочего, под удары противника попали нефункционирующая насосная станция в Тополевке, административное здание в Виноградове и продовольственный магазин в Обрывке. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, резюмировал Сальдо.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате атаки ранен водитель, ему потребовалась помощь медиков.

До этого сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников на Севастополь отражалась силами противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильными огневыми группами. Над акваторией Черного моря, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также рядом с Верхнесадовым и Инкерманом сбиты восемь БПЛА.

Регионы
Херсонская область
Владимир Сальдо
ВСУ
атаки БПЛА
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.