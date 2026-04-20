ВСУ ударили по машине скорой помощи и кафе в Херсонской области

ВСУ атаковали беспилотниками машину скорой помощи и здание кафе в Новой Каховке Херсонской области, заявил в мессенджере MAX глава региона Владимир Сальдо. По его словам, также повреждены легковой автомобиль, неэксплуатируемое здание школы, жилой дом и склады.

Обстрелами и ударами БПЛА повреждены: два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, <...> жилой дом в Счастливом, — отметил губернатор.

Помимо всего прочего, под удары противника попали нефункционирующая насосная станция в Тополевке, административное здание в Виноградове и продовольственный магазин в Обрывке. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, резюмировал Сальдо.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате атаки ранен водитель, ему потребовалась помощь медиков.

До этого сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников на Севастополь отражалась силами противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильными огневыми группами. Над акваторией Черного моря, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также рядом с Верхнесадовым и Инкерманом сбиты восемь БПЛА.