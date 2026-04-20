ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на автобус в Горловке

ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, заявил в мессенджере MAX глава города Иван Приходько. По его словам, в результате атаки ранен водитель, ему потребовалась помощь медиков.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Калининском районе Горловки повреждена одна единица общественного транспорта. <…> Ранен водитель, — подчеркнул Приходько.

Ранее сообщалось, что массированная атака украинских беспилотников на Севастополь отражалась силами противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильными огневыми группами. Тогда же власти отметили, что над акваторией Черного моря, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также рядом с Верхнесадовым и Инкерманом сбиты восемь БПЛА.

До этого падение обломков беспилотного летательного аппарата произошло в районе морского порта в Ейске. По имеющимся на текущий момент данным, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Помимо этого, уничтожение нескольких беспилотников самолетного типа ВСУ в Сумской области произошло в результате воздушного тарана ударными FPV-дронами под управлением российских операторов. Операцию провели расчеты войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки «Север».