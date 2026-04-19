Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 22:46

Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку на Севастополь

Развожаев: силы ПВО сбили минимум восемь дронов над Севастополем и Черным морем

Севастополь, Россия Севастополь, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают массированную атаку украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. На данный момент сбито восемь БПЛА над акваторией Черного моря, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в окрестностях Верхнесадового и Инкермана.

Спасательная служба Севастополя уже зафиксировала несколько эпизодов повреждений гражданской инфраструктуры в результате падения обломков сбитых аппаратов. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

В одном из садовых товариществ на Северной стороне осколком дрона пробита крыша частного дома. Еще одно садоводческое товарищество в районе Монастырского шоссе также пострадало — на крышу строения упали фрагменты беспилотника. Кроме того, на улице Генерала Мельника часть сбитого БПЛА рухнула на гараж.

Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз, — предупредил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка после атаки Вооруженных сил Украины вспыхнули пассажирские автобусы. Удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов, проинформировал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Регионы
Севастополь
ПВО
БПЛА
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
