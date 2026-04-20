Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:10

Ветеран СВО объяснил, как надо вести патриотическое воспитание молодежи

Ветеран Мартемьянов: встречи молодежи с ветеранами воспитывают патриотизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Патриотическое воспитание населения нельзя пускать на самотек, государство должно обязательно заниматься этой сферой, используя кино, телевидение и литературу, сказал NEWS.ru ветеран СВО Матвей Мартемьянов. По его словам, при этом живой пример ветеранов при общении с молодежью дает наилучший результат.

Нельзя это дело пускать на самотек, надо государству обязательно вести работу по патриотическому воспитанию. Мое поколение еще застало немало ветеранов Великой Отечественной войны — встречи и беседы с ними производили большое впечатление. Помню, в школе нам организовывали встречи с ветеранами Афганской войны. Это воспитывает уважение к славным страницам истории страны и к профессии военного. Обществу это всегда необходимо, — сказал Мартемьянов.

Он отметил, что в патриотическом воспитании нужно использовать возможности искусства и средств массовой информации, однако организация встреч для прямого общения молодежи с ветеранами оказывает большее влияние на аудиторию.

В этом направлении должны работать и кино, и телевидение, и литература, но живой пример наиболее сильный. Я сам участвую во встречах со школьниками — привозим и показываем им снаряжение наших воинов, даем примерить, — отметил Мартемьянов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ветераны СВО в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники ВОВ. Он подчеркнул, что бойцы служат образцом подлинного патриотизма, честности и надежности.

Россия
СВО
ветераны
патриотическое воспитание
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.