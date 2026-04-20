Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 14:24

Россиянам напомнили об опасности мебели в подъезде

Эксперт по ЖКХ Мамчур: мебель в подъезде может помешать эвакуации во время ЧП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мебель, расположенная в общих коридорах подъезда, может помешать эвакуации людей во время пожара и других чрезвычайных происшествий, предупредил в беседе с «Радио 1» эксперт по ЖКХ Валерий Мамчур. По его словам, особую опасность представляют вещи, которые быстро воспламеняются, в том числе деревянные кресла и диваны, старые книги и пластиковые ящики.

Люди считают, что подъезд — это продолжение их квартиры, и они могут себя вести, как захотят. Но на самом деле безобидный, на первый взгляд, комод или старый диван становятся смертельно опасными. Самый злой и коварный враг — это не пламя, а дым. Когда он заполняет подъезд, человек выбегает и ничего не видит, спотыкается об эти предметы, падает, разбивает голову, задыхается. Поэтому и случаются жертвы, — высказался Мамчур.

Он добавил, что курение в подъездах — отдельное нарушение, которое вкупе с захламлением нередко приводит к быстрому распространению огня. Эксперт также напомнил, что за игнорирование правил пожарной безопасности могут взыскать от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже. Он пояснил, что самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.

Общество
происшествия
штрафы
пожары
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.