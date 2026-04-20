Жители Забайкальского края рассказали о снежном циклоне

В Забайкальском крае из-за снежного циклона оказалось парализовано движение на трассе Чита — Забайкальск, сообщает 360.ru. Местные жители рассказали, что застрявшим на дороге людям помогают другие забайкальцы и представители администрации.

Ночью к нам приходили только местные жители села Бырка с едой и горячим чаем. Сутки мы простояли на трассе без движения. Дорога страшная. Техники уборочной не хватает. Многие легковые машины за ночь полностью замело снегом. Неизвестно, есть ли в них люди, но их откапывают простые проезжающие мимо, — рассказала одна из местных жительниц.

Очевидцы также заявляли, что некоторым пришлось ночевать прямо в рейсовых автобусах. Несколько машин оказались в кювете — им оказали помощь сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что столкновение сразу 11 автомобилей произошло на федеральной трассе Чита — Забайкальск в Забайкальском крае на фоне ухудшения погодных условий. В результате аварии пострадавших нет.