19 апреля 2026 в 13:56

Внезапно испортившаяся погода стала причиной массового ДТП в Забайкалье

Свыше 10 автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Забайкалье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столкновение сразу 11 автомобилей произошло на федеральной трассе Чита — Забайкальск в Забайкальском крае на фоне ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в результате аварии пострадавших нет.

19 апреля около 17:00 (11:00 мск) на 218-м километре федеральной автомобильной дороги А-350 Чита — Забайкальск в Могойтуйском районе произошло столкновение нескольких автомашин. По предварительным данным, вследствие несоблюдения дистанции столкнулись 11 транспортных средств, — сказано в сообщении.

Уточняется, что на трассе А-350 в Агинском, Могойтуйском, Оловяннинском и Борзинском районах из-за ухудшения погоды фиксируются сильные порывы ветра, наблюдается сниженная видимость. Водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию между автомобилями.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга в результате крупной аварии травмы получили один взрослый и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

