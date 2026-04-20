Казанский рассказал о первой встрече с культовым комментатором Розановым

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал, что получил жесткий ответ, когда впервые назвал известного российского комментатора Юрия Розанова по отчеству. В интервью NEWS.ru он отметил, что так и не смог называть его просто по имени, и Розанов смирился.

Когда я увидел Юрия Розанова в первый раз и назвал его по отчеству, он довольно жестко мне ответил, чтобы я так больше никогда не делал. Это сейчас мы играем в отчества, но тогда для меня это был элемент почтения. А он меня прям послал тогда жестко, чтобы никакого «Альбертович» больше не было. Но я так и не справился. На самом деле я никогда не мог называть его Юра или дяденька, поэтому он как-то смирился, — сказал Казанский.

Он заявил, что Розанов и Василий Уткин вывели его в профессию. По мнению Казанского, оба оставили большой след в комментировании.

Розанов скончался в ночь на 3 марта 2021 года. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее комментатор заявил, что пока не дорос до такого уровня, чтобы открывать собственную школу журналистики. По мнению Казанского, подобные мысли появляются у людей в момент, когда они заканчивают профессиональную деятельность и им нечего больше сказать.