20 апреля 2026 в 14:53

Казанский ответил, готов ли открыть свою школу спортивной журналистики

Денис Казанский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Комментатор Первого канала Денис Казанский в интервью NEWS.ru заявил, что не дорос до такого уровня, чтобы открывать собственную школу журналистики. По его мнению, подобные мысли появляются у людей в момент, когда они заканчивают профессиональную деятельность и им нечего больше сказать.

Наверное, в голове я пока не дорос до такого уровня, чтобы преподавать. Могу спокойно подсказать, что идет не так, и сделать какие-то наводки. Мне кажется, что ты начинаешь преподавать, когда уже заканчиваешь, когда тебе уже нечего сказать. Тогда надо передавать свои знания. Очень здорово и важно, чтобы через какое-то время появлялись люди, которые хотят быть похожими на тебя, что-то у тебя берут. Я еще до этого момента не дошел, мне еще самому все надо искать, — сказал Казанский.

Ранее комментатор заявил, что обозреватель спортивных событий должен сопровождать картинку, но не заполнять собой эфир. Он отметил, что понял претензии тренера сборной России Валерия Карпина, которые тот высказал несколько лет назад. Казанский отметил, что не все российские комментаторы занимаются оценками эпизодов.

