20 апреля 2026 в 10:50

В России могут ужесточить меры за подделку акцизных марок для спиртного

Сенатор Рябухин: за подделку акцизных марок для спиртного нужно повысить штрафы

За подделку акцизных марок для спиртной продукции нужно повысить штрафы — в зависимости от тяжести следует взыскивать от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, соответствующий законопроект могут утвердить до конца 2026 года. Документ также предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Речь идет о введении уголовной ответственности за использование производителями алкогольной продукции имитации федеральной акцизной марки. Марка такая очень похожа на настоящую, но внизу мелким почерком — буквы только в лупу можно разглядеть — написано, что это сувенир, мол, они не являются федеральной акцизной маркой. Обширный перечень санкций предлагаем, в том числе штрафы, в зависимости от тяжести совершенного — 500 тыс. рублей или 3 млн рублей, — высказался Рябухин.

Он отметил, что, помимо денежных взысканий, нарушителям будут грозить общественные работы и лишение свободы сроком до восьми лет. Самая строгая мера будет применяться к производителям, которые использовали фальшивые марки в больших объемах или повторно нарушили соответствующую статью, заключил сенатор.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в России стали продавать пустые бутылки из-под дорогого алкоголя — они нужны производителям поддельной спиртной продукции. Цены могут доходить до тысячи рублей за штуку.

