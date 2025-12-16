Россиянам рассказали о мошенническом бизнесе со стеклотарой Аналитик Шапкин: в РФ стали продавать пустые бутылки из-под дорогого алкоголя

В России стали продавать пустые бутылки из-под дорогого алкоголя, заявил URA.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, они нужны производителям поддельного алкоголя. Цены могут доходить до тысячи рублей за штуку.

Использованную тару из-под фирменных напитков собирают на свалках, из них формируют товарные партии, иногда вместе с подарочными коробками. Специальные люди ездят по барам и точкам общепита, забирают пустую тару, а потом возвращают заполненную. Ароматизаторы, имитирующие вкус напитков, свободно продаются, — говорит Шапкин.

Ранее сообщалось, что бывший бармен шикарного отеля в Сингапуре Ши Шэнсен осужден за серию краж дорогого алкоголя. Общая стоимость похищенного составила 25,4 тыс. сингапурских долларов (1,5 млн рублей).

До этого Министерство здравоохранения России поддержало инициативу размещать на алкогольной таре сведения о вреде такой продукции. Ведомство положительно оценило предложение указывать данные о ежегодном числе смертей, заболеваний или случаев увольнений, связанных с употреблением спиртного, при условии обеспечения актуальности и точности этих данных.