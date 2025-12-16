Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:12

Россиянам рассказали о мошенническом бизнесе со стеклотарой

Аналитик Шапкин: в РФ стали продавать пустые бутылки из-под дорогого алкоголя

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В России стали продавать пустые бутылки из-под дорогого алкоголя, заявил URA.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, они нужны производителям поддельного алкоголя. Цены могут доходить до тысячи рублей за штуку.

Использованную тару из-под фирменных напитков собирают на свалках, из них формируют товарные партии, иногда вместе с подарочными коробками. Специальные люди ездят по барам и точкам общепита, забирают пустую тару, а потом возвращают заполненную. Ароматизаторы, имитирующие вкус напитков, свободно продаются, — говорит Шапкин.

Ранее сообщалось, что бывший бармен шикарного отеля в Сингапуре Ши Шэнсен осужден за серию краж дорогого алкоголя. Общая стоимость похищенного составила 25,4 тыс. сингапурских долларов (1,5 млн рублей).

До этого Министерство здравоохранения России поддержало инициативу размещать на алкогольной таре сведения о вреде такой продукции. Ведомство положительно оценило предложение указывать данные о ежегодном числе смертей, заболеваний или случаев увольнений, связанных с употреблением спиртного, при условии обеспечения актуальности и точности этих данных.

Россия
мошенники
бутылки
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.