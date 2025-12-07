Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках

Минздрав России поддержал предложение наносить на бутылки с алкоголем информацию о вреде спиртного, говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы. Министерство положительно оценило инициативу указывать сведения о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений, но при условии, что за актуальностью и достоверностью данных будут следить.

Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках, — говорится в ответе министерства.

