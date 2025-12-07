ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 08:54

Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках

Минздрав России поддержал предложение писать о вреде алкоголя на бутылках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минздрав России поддержал предложение наносить на бутылки с алкоголем информацию о вреде спиртного, говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы. Министерство положительно оценило инициативу указывать сведения о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений, но при условии, что за актуальностью и достоверностью данных будут следить.

Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках, — говорится в ответе министерства.

Ранее Минздрав предложил перенести сроки включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

Позже председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил, что в России для внедрения новых прививок необходимо разработать отечественные вакцины. По его словам, создание качественного лекарственного препарата требует финансовых вложений и продолжительного времени.

Россия
Минздрав
алкоголь
вред
бутылки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы причины исчезновения влиятельного советника Трампа
В Раде придумали способ улучшить позиции Украины на переговорах
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.