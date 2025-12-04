Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:22

В Госдуме объяснили, почему Минздрав отсрочит ввод четырех важных прививок

Депутат Леонов: ввод новых прививок требует создания отечественных вакцин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России для внедрения новых прививок необходимо разработать отечественные вакцины, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, создание качественного лекарственного препарата требует финансовых вложений и продолжительного времени.

Отсрочка ввода обязательных прививок от ВПЧ, ротавируса, ветряной оспы и менингококка связана с тем, что необходимо подготовить производственные мощности для создания отечественных вакцин, а также составить план их распределения по территории России. Помимо этого, нужно внедрить их в календарь прививок, для чего необходимо изменить законодательство, потому что у нас есть закон, который регулирует сезонность вакцинации, — пояснил Леонов.

Он подчеркнул, что необходимо внести изменения в график вакцинации и бюджет страны. По словам депутата, на этом фоне требуется выделить средства на приобретение вакцин, поскольку для целевой группы граждан они будут предоставляться бесплатно.

Прививка от менингококковой инфекции будет внедряться в 2027 году. Для этого в 2026-м будут изменения законодательства. Что касается отсрочки обязательной вакцинации от ветряной оспы до 2035 года: для того чтобы разработать качественный препарат, который бы имел хорошие характеристики, необходимо время. Процесс разработки вакцин, отсроченных до 2035 года, уже идет, — резюмировал Леонов.

Ранее появилась информация о возможном переносе сроков включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной осп, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

Госдума
прививки
вакцины
Минздрав
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.