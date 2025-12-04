В Госдуме объяснили, почему Минздрав отсрочит ввод четырех важных прививок

В России для внедрения новых прививок необходимо разработать отечественные вакцины, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, создание качественного лекарственного препарата требует финансовых вложений и продолжительного времени.

Отсрочка ввода обязательных прививок от ВПЧ, ротавируса, ветряной оспы и менингококка связана с тем, что необходимо подготовить производственные мощности для создания отечественных вакцин, а также составить план их распределения по территории России. Помимо этого, нужно внедрить их в календарь прививок, для чего необходимо изменить законодательство, потому что у нас есть закон, который регулирует сезонность вакцинации, — пояснил Леонов.

Он подчеркнул, что необходимо внести изменения в график вакцинации и бюджет страны. По словам депутата, на этом фоне требуется выделить средства на приобретение вакцин, поскольку для целевой группы граждан они будут предоставляться бесплатно.

Прививка от менингококковой инфекции будет внедряться в 2027 году. Для этого в 2026-м будут изменения законодательства. Что касается отсрочки обязательной вакцинации от ветряной оспы до 2035 года: для того чтобы разработать качественный препарат, который бы имел хорошие характеристики, необходимо время. Процесс разработки вакцин, отсроченных до 2035 года, уже идет, — резюмировал Леонов.

Ранее появилась информация о возможном переносе сроков включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной осп, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.