13 декабря 2025 в 02:32

Сингапурский бармен стащил с работы 88 бутылок элитного алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший бармен шикарного отеля в Сингапуре Ши Шэнсен осужден за серию краж дорогого алкоголя. Общая стоимость похищенного составила 25,4 тыс. сингапурских долларов (1,5 млн рублей), пишет издание Mothership.

Мужчина работал в баре отеля Marina Bay Sands в 2023 году, когда решил организовать собственную нелегальную сеть сбыта. Он начал похищать элитные напитки, чтобы перепродавать их.

В общей сложности его добычей стали 88 бутылок. Среди них 74 бутылки шампанского Dom Pérignon, шесть бутылок Krug Grande Cuvee, шесть бутылок Cristal Brut 2014 года и одна бутылка виски Hibiki 21 года выдержки.

Кроме краж, 25-летний бармен также совершил мошенничество: взяв предоплату за 12 бутылок виски Macallan у клиента, он не выполнил заказ и скрылся. После его задержания полиция обнаружила у него 69 еще не проданных бутылок Dom Pérignon.

Суд в Сингапуре в декабре вынес приговор по этому делу. Ши Шэнсен был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.

