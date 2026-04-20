Израиль «обнулил» производство баллистики в Иране

Иран не может производить новые ракеты, передает Times of Israel со ссылкой на доклад высокопоставленных израильских военных чиновников. Однако, как заявили официальные лица, ожидается, что Иран быстро предпримет шаги для восстановления хотя бы части производственных мощностей.

В докладе говорится, что эта оценка последовала за ударами по ключевым объектам, используемым для разработки оружия, которое считается угрозой для Израиля. Скорость этого восстановления будет зависеть от нескольких факторов: возможных ограничений на иранскую ракетную программу в рамках соглашения с США, доступа к материалам и оборудованию от союзников, таких как Китай, а также от объема инвестиций, которые Тегеран направит на восстановление этой отрасли.

Ранее Армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана. Целями ударов выступили аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.