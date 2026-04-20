Озвучены результаты парламентских выборов в Болгарии Партия Радева набрала больше всех голосов на парламентских выборах в Болгарии

Партия «Прогрессивная Болгария», возглавляемая бывшим президентом Руменом Радевым, набрала больше всех голосов на парламентских выборах после обработки всех бюллетеней, передает 24chasa. Политическое объединение сумело опередить конкурентов по итогам голосования, зафиксированного Центризбиркомом страны.

Согласно подсчетам, «Прогрессивная Болгария» получила 44,59% всех голосов. В общей сложности за эту партию проголосовали 1,44 млн граждан страны.

Ранее американские журналисты отметили, что успех на выборах партии «Прогрессивная Болгария» под началом бывшего президента станет тревожным предвестником для властей в Киеве. Профессор Софийского университета Даниел Смилов подчеркнул, что данный лидер, вероятно, планирует продолжить импорт энергетических ресурсов из России. Кроме того, эксперт ожидает от политика блокирования новых пакетов денежной поддержки украинской стороне.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов сказал, что в Евросоюзе встревожены перспективой победы Радева на парламентских выборах в Болгарии, опасаясь, что он может пересмотреть подход к отношениям с Россией. Вместе с тем эксперт полагает, что в случае прихода этого политика к власти не следует ждать от Софии немедленной и кардинальной смены курса по отношению к Москве.