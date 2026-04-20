В Берлине приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России

В Берлине приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России

Власти Германии приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер. Представитель ведомства заявил, что не станет приводить детали по причине необходимости защиты прав личности, передает ТАСС.

Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности, — сказал он.

Ранее политолог Александр Камкин заявил, что Германия может отменить санкции против России в случае митингов на улицах. Он отметил, что ФРГ не сможет оперативно решить топливный кризис. Согласно его прогнозу, противостояние между США и Ираном будет усиливаться и, как следствие, продолжится дефицит поставок топлива. Последнее в перспективе ударит по промышленности Германии и среднему классу.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немцы не уверены в том, что на фоне энергокризиса канцлер Германии Фридрих Мерц откажется от русофобской политики и обратится за помощью к России. Так он прокомментировал видео, на котором толпа людей с национальными флагами скандирует лозунг: «Мерц должен уйти».