Садовод объяснила, как подготовить рассаду

Перед высадкой в грунт растения нужно закаливать, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что растения необходимо подготовить к перепадам температуры.

Начинать надо уже сейчас: просто ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где стоит рассада. А дней через пять можно будет устраивать проветривания и на полчаса, — рассказала Воронова.

Садовод подчеркнула, что в мае рассаду можно везти на дачу и держать на закрытой веранде. По ее словам, подкармливать растения до высадки не нужно, но можно опрыскать иммуномодуляторами.

