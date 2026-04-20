Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 16:54

Садовод объяснила, как подготовить рассаду

Садовод Воронова: перед высадкой в грунт растения нужно закалить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед высадкой в грунт растения нужно закаливать, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что растения необходимо подготовить к перепадам температуры.

Начинать надо уже сейчас: просто ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где стоит рассада. А дней через пять можно будет устраивать проветривания и на полчаса, — рассказала Воронова.

Садовод подчеркнула, что в мае рассаду можно везти на дачу и держать на закрытой веранде. По ее словам, подкармливать растения до высадки не нужно, но можно опрыскать иммуномодуляторами.

Ранее биолог Ольга Трофимова рассказала, что муравьи могут поспособствовать улучшению плодородности почвы на садовом участке. Однако, по ее словам, избыточное количество насекомых может погубить урожай.

Общество
садоводы
рассады
растения
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.