Биолог назвала неочевидное насекомое, которое можно выращивать в теплицах

Муравьи могут поспособствовать улучшению плодородности почвы на садовом участке, заявила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Однако, по ее словам, избыточное количество насекомых может погубить урожай.

Польза от выращивания муравьев в теплице — сомнительная, обычно их там пытаются уничтожить. Несомненно, они, наряду с дождевыми червями, играют немаловажную роль в процессах почвообразования, передвигаясь по подземным ходам, они улучшают ее аэрацию и обеспеченность влагой. Помимо этого, они перерабатывают органические остатки, за счет этого почва обогащается макро- и микроэлементами и растения получают их в доступных формах, — поделилась Трофимова.

Она подчеркнула, что муравьи уничтожают вредителей, таких как личинки мух, гусеницы, растительноядные клещи и слизни. При этом, по словам биолога, они также способны создавать особый микроклимат для корней, защищая растения от патогенных микроорганизмов.

Но, утеряв контроль за численностью муравьев, вы поставите под угрозу свой урожай. Рацион их весьма разнообразен — это в том числе растительная пища. В теплицах они могут повреждать рассаду и молодые побеги. Муравейник, сформировавшийся непосредственно рядом с выращиваемыми растениями, будет лимитировать их нормальный рост. Кроме того, они употребляют падь — сладкие выделения тлей, поэтому муравьи всячески оберегают ее, что может привести к потере урожая, — добавила Трофимова.

Она заключила, что активное перемещение муравьев может привести к занесению семян сорняков в теплицу. Однако, по словам биолога, на старых пнях можно встретить черного древоточца. Как подчеркнула эксперт, этот вид муравьев питается насекомыми и не разводит тлю, но не станет обитать в теплице, если там нет привычных условий.

