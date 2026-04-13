13 апреля 2026 в 07:05

Биолог назвала неочевидное насекомое, которое можно выращивать в теплицах

Биолог Трофимова: муравьи способны повысить плодородность садового участка

Муравьи могут поспособствовать улучшению плодородности почвы на садовом участке, заявила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Однако, по ее словам, избыточное количество насекомых может погубить урожай.

Польза от выращивания муравьев в теплице — сомнительная, обычно их там пытаются уничтожить. Несомненно, они, наряду с дождевыми червями, играют немаловажную роль в процессах почвообразования, передвигаясь по подземным ходам, они улучшают ее аэрацию и обеспеченность влагой. Помимо этого, они перерабатывают органические остатки, за счет этого почва обогащается макро- и микроэлементами и растения получают их в доступных формах, — поделилась Трофимова.

Она подчеркнула, что муравьи уничтожают вредителей, таких как личинки мух, гусеницы, растительноядные клещи и слизни. При этом, по словам биолога, они также способны создавать особый микроклимат для корней, защищая растения от патогенных микроорганизмов.

Но, утеряв контроль за численностью муравьев, вы поставите под угрозу свой урожай. Рацион их весьма разнообразен — это в том числе растительная пища. В теплицах они могут повреждать рассаду и молодые побеги. Муравейник, сформировавшийся непосредственно рядом с выращиваемыми растениями, будет лимитировать их нормальный рост. Кроме того, они употребляют падь — сладкие выделения тлей, поэтому муравьи всячески оберегают ее, что может привести к потере урожая, — добавила Трофимова.

Она заключила, что активное перемещение муравьев может привести к занесению семян сорняков в теплицу. Однако, по словам биолога, на старых пнях можно встретить черного древоточца. Как подчеркнула эксперт, этот вид муравьев питается насекомыми и не разводит тлю, но не станет обитать в теплице, если там нет привычных условий.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что уже посаженные растения не пострадают от кратковременных весенних заморозков. По его словам, это явление вполне естественно для природы.

Читайте также
Психолог назвала признаки того, что партнер является абьюзером
Life Style
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
Life Style
Умная клумба цветет до 5 месяцев: растения для волнообразного цветения с весны до заморозков
Общество
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество
Сеять можно прямо в грунт: к июню клумба превратится в россыпь коралловых шапок с медовым ароматом
Общество
садоводы
дачники
советы
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

