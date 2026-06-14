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14 июня 2026 в 08:45

Сотни красных язычков взметнутся над зеленой листвой с июня по октябрь. Посадите — и забудете о поливах

Фото: D-NEWS.ru
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Гайлардия «рубиновая» — это многолетнее травянистое растение семейства Астровых, которое способно преобразить любой цветник в яркое огненное шоу. Ее крупные соцветия-корзинки диаметром 7–10 см напоминают языки пламени: язычковые цветки по краям — насыщенного рубиново-красного оттенка, а трубчатые в центре — темно-пурпурные. Цветение продолжается с июня до сентября, а при удалении увядших корзинок — даже до заморозков.

Куст достигает высоты 60–80 см, стебли прочные и прямые, не требующие подвязки. Гайлардия светолюбива, засухоустойчива и предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы. В подкормках и частых поливах не нуждается — идеальный выбор для занятых садоводов. Растение отлично зимует в средней полосе без укрытия (морозостойкость до –34 °C). Размножается делением куста, черенками или семенами. На одном месте растет 4–5 лет, затем требует омоложения. Прекрасно смотрится в миксбордерах, на альпийских горках и в срезке — рубиновые ромашки стоят в вазе до двух недель.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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