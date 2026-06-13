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13 июня 2026 в 22:30

Если устали от полива и подкормок, посадите это голубое чудо — растет на голой глине и камнях

Фото: D-NEWS.ru
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Цикорий — это многолетнее травянистое растение, которое при должном подходе может стать украшением сада. Он ценный медонос, его цветки привлекают пчел и бабочек, а из корней делают полезный заменитель кофе.

Его главное преимущество — удивительная неприхотливость: цикорий выдерживает засуху, морозы, растет на любых почвах, даже на голом песке, и практически не болеет. Цветет цикорий необыкновенно красиво: с июня до октября он покрывается многочисленными небесно-голубыми, реже розовыми или белыми корзинками диаметром 2,5–4 см, которые раскрываются только под прямыми солнечными лучами.

Посадить его лучше на заднем плане солнечных цветников или в садах природного стиля, выбрав хорошо освещенное место с легкой, дренированной почвой без застоя воды — на бедных сухих участках растения становятся низкорослыми, всего 30–40 см.

Однако у цикория есть серьезный минус: в дикой природе он ведет себя как агрессивный сорняк. В саду его следует контролировать, а корневище ограничивать, иначе он быстро захватит территорию.

Ранее был назван многолетник для полутени и солнца без сложного ухода: цветет как россыпь дорогих камней.

Проверено редакцией
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