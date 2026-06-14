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14 июня 2026 в 04:00

Махровые, двухцветные и помпонные цветы из семечка: сажаете в июне — любуетесь до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Эти яркие и неприхотливые цветы способны украсить любой дачный участок с середины лета до глубокой осени. Они легко переносят небольшие заморозки до –5 °C, не требуют сложного ухода и растут практически на любой почве.

Речь идет об астрах. Благодаря мощной корневой системе они засухоустойчивы и не нуждаются в частом поливе — достаточно редкого увлажнения в жаркие дни.

Палитра оттенков поражает воображение: от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-фиолетового, синего и даже двухцветных вариантов, а соцветия бывают простыми, махровыми, игольчатыми и помпонными.

Как посадить астры в июне? Проще всего сеять однолетние сорта сразу в открытый грунт в первой половине месяца — всходы появятся через 8–14 дней. Для этого выберите солнечное место, перекопайте землю, сделайте бороздки глубиной около 1 см, разложите семена на расстоянии 3–5 см друг от друга, присыпьте землей и обильно полейте. Когда ростки подрастут, проредите их, оставляя 15–30 см между растениями в зависимости от сорта.

Многолетние астры можно высаживать в июне рассадой, выращенной из семян, или делением куста.

Ранее были названы цветы, которых боится тля.

Проверено редакцией
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