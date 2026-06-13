Забудьте про хосты: этот многолетник с кремово-белыми кистями эффектно цветет в тени и на солнце

Забудьте про хосты: этот многолетник с кремово-белыми кистями эффектно цветет в тени и на солнце

Если вы ищете неприхотливое, но эффектное растение для сада, которое одинаково хорошо растет и цветет как на ярком солнце, так и в полной тени, обратите внимание на клопогон кистевидный.

Этот многолетник способен достигать в высоту до полутора метров и особенно хорош в конце лета — начале осени, когда большинство садовых растений уже отцвели. В этот период клопогон выпускает высокие, эффектные кремово-белые цветочные кисти, напоминающие изящные подсвечники или пушистые метелки.

Для дачи клопогон хорош своей редкостной неприхотливостью: он превосходно чувствует себя и на солнце, и в полутени, и даже в тени, а его мощная корневая система позволяет ему выживать в условиях умеренной засухи. Кроме того, он практически не поражается вредителями и болезнями.

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