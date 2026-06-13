Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 20:00

Забудьте про хосты: этот многолетник с кремово-белыми кистями эффектно цветет в тени и на солнце

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете неприхотливое, но эффектное растение для сада, которое одинаково хорошо растет и цветет как на ярком солнце, так и в полной тени, обратите внимание на клопогон кистевидный.

Этот многолетник способен достигать в высоту до полутора метров и особенно хорош в конце лета — начале осени, когда большинство садовых растений уже отцвели. В этот период клопогон выпускает высокие, эффектные кремово-белые цветочные кисти, напоминающие изящные подсвечники или пушистые метелки.

Для дачи клопогон хорош своей редкостной неприхотливостью: он превосходно чувствует себя и на солнце, и в полутени, и даже в тени, а его мощная корневая система позволяет ему выживать в условиях умеренной засухи. Кроме того, он практически не поражается вредителями и болезнями.

Ранее были названы 5 многолетников, которые не агрессивны, не расползаются по участку, цветут все лето.

Проверено редакцией
Читайте также
«Нас не оставят»: боец СВО рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Общество
«Нас не оставят»: боец СВО рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Доцент раскрыл новую схему мошенников в период отпусков
Общество
Доцент раскрыл новую схему мошенников в период отпусков
Чем меньше поливаешь, тем роскошнее цветут: 4 многолетника — яркие, не агрессивные
Общество
Чем меньше поливаешь, тем роскошнее цветут: 4 многолетника — яркие, не агрессивные
Посадите в июне — с июля сад утонет в бордово-пурпурных бархатных свечах. Многолетник для изысканных клумб
Общество
Посадите в июне — с июля сад утонет в бордово-пурпурных бархатных свечах. Многолетник для изысканных клумб
Посадите этот кустик в самом солнечном месте сада, и с августа по октябрь он будет усыпан цветами
Общество
Посадите этот кустик в самом солнечном месте сада, и с августа по октябрь он будет усыпан цветами
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После ДТП в Одинцово возбуждено уголовное дело
Украинец признал вину в кибервымогательстве в США
Фермер случайно узнал, что мертв уже более 30 лет
Додик указал на принципиальную позицию России
На ЗАЭС восстановлено энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»
По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации
Мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома
В США продолжаются инциденты со стрельбой после начала ЧМ-2026
На Западе раскрыли, с кем Зеленский может встретиться на саммите G7
Трамп анонсировал подписание сделки между США и Ираном
Два ребенка и взрослый погибли из-за опрокидывания лодки на озере Линево
«Подарок» для ВСУ на День России, рыбы-шпионы штурмуют Китай: что дальше
Жара до +33, ночная духота, грозы и ливни: погода в Москве в начале августа
На плававшего в бассейне отеля туриста рухнул балкон девятого этажа
Штурмовик рассказал, какие вопросы задал Путину во время встречи
Ливни вызвали подтопление автодорог в российском регионе
Вооруженные люди похитили главу аппарата Минобороны одной страны
В Берлине собираются изменить смысл советских мемориалов
В Польше выкинули в мусор флаги Украины и Евросоюза
Москвичам сообщили плохую новость о погоде
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.