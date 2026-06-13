Чем меньше поливаешь, тем роскошнее цветут: 4 многолетника — яркие, не агрессивные

Чем меньше поливаешь, тем роскошнее цветут: 4 многолетника — яркие, не агрессивные

Мечтаете о даче, где цветы радуют глаз, а не превращаются в каторгу с бесконечными поливами? Посадите растения, которые процветают от недостатка внимания, и чем меньше вы их поливаете, тем роскошнее они цветут.

Очиток видный: суккулент с мясистыми листьями, накапливающий влагу про запас. Его не нужно поливать практически никогда, а к концу лета куст выбрасывает крупные соцветия розового, бордового или кремового цвета, которые стоят до самых заморозков, причем на одном месте он может расти 8–12 лет без пересадки и не агрессивен по отношению к соседям.

Эхинацея пурпурная: ее глубокий стержневой корень добывает влагу из нижних слоев почвы, поэтому полив нужен только в сильную засуху, а ее крупные ромашки распускаются в июле и радуют до октября, привлекая в сад бабочек и птиц.

Рудбекия, или «черноглазая Сьюзен», с ее ярко-желтыми солнышками спокойно переносит и бедную почву, и засуху, цветет с июля до заморозков и не требует от вас ничего, кроме солнца.

Котовник Фассена добавит сиреневые нотки: он цветет с июня по сентябрь сиреневыми свечами с лимонным ароматом, отпугивая комаров, а после легкой обрезки и вовсе выпускает вторую волну бутонов без вашего участия.

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