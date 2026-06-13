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13 июня 2026 в 12:00

Посадите этот кустик в самом солнечном месте сада, и с августа по октябрь он будет усыпан цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Этот кустарник отличается уникальным сочетанием ярко-голубых цветков и багряной листвы: в августе на концах побегов распускаются соцветия из мелких цветков синего оттенка, напоминающих миниатюрные флоксы или звездочки.

Речь идет о цветке цератостигма Уилмотта. Его цветение продолжается до середины октября, а когда лепестки опадают, листья постепенно приобретают бронзово-красный и оранжевый оттенок.

Вырастает цератостигма до 70–100 см в высоту и до 150 см в ширину, образуя раскидистый, воздушный куст с тонкими красноватыми ветвями и мелкими яйцевидными листьями. Для посадки выбирайте самое солнечное место с хорошим дренажем — в тени растение вытягивается и цветет скудно, а от застоя воды корни загнивают.

Почва подойдет любая. Полив нужен только в сильную жару, так как цератостигма засухоустойчива, а подкармливают ее не чаще двух раз за сезон.

Ранее был назван многолетник для полутени и солнца без сложного ухода: цветет как россыпь дорогих камней.

Проверено редакцией
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