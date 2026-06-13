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13 июня 2026 в 11:15

Цветы, из которых можно варить сиропы и варенье: по вкусу и аромату не уступают ягодным джемам

Фото: D-NEWS.ru
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Некоторые садовые цветы абсолютно безопасны и издавна используются для приготовления варенья, сиропов и десертов, причем по своей пользе и аромату они не уступают привычным ягодам.

Абсолютный лидер среди «сладких» цветов — роза, особенно чайные и дамасские сорта. Из ее бархатных лепестков получается знаменитое варенье «гюльбешекер» — густое, ароматное, с нотками меда и восточных пряностей.

Не менее популярна и сирень — ее нежные цветки с легкой горчинкой идеально подходят для сиропов и варенья, если перед варкой удалить прицветники, убирающие горечь.

Из одуванчиков, которые многие считают сорняком, можно сварить золотистое варенье, по вкусу напоминающее жидкий мед с лимоном.

Даже из календулы (ноготков) делают варенье с легкой пряной ноткой, которое окрашивает десерты в яркий желтый цвет, а чубушник (садовый жасмин) дает варенье с утонченным ароматом, сочетающееся с курагой и лимоном.

Но запомните главное правило: собирайте цветы только на своей даче, вдали от дорог и не обработанные пестицидами, иначе вместо пользы можно навредить здоровью.

Ранее были названы 5 цветов-защитников для сада: их тля боится как огня.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
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