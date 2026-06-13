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13 июня 2026 в 06:00

Растут как на дрожжах: посейте в начале лета — в середине июля сад будет усыпан цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите украсить дачу яркими цветами в максимально короткие сроки, выбирайте растения-рекордсмены, которые превращаются из крошечного семечка в пышный куст всего за месяц-полтора.

Тем, кто предпочитает нежные оттенки, стоит обратить внимание на иберис. От всходов до цветения у этого растения проходит всего 35–40 дней, а его белоснежные или сиреневые соцветия образуют плотные шапки, напоминающие пушистые ватные шарики.

Безусловный лидер по скорости — календула: при прямом посеве в грунт ее яркие оранжевые и желтые соцветия распускаются уже через 35–45 дней. При этом она абсолютно неприхотлива, выдерживает легкие заморозки и продолжает радовать глаз до самой осени.

Настурция — ее крупные семена прорастают буквально на глазах, и уже через 40–50 дней после посадки кустики покрываются нарядными огненно-красными, желтыми и оранжевыми «граммофончиками».

Завершает список чемпионов по скорости космея. Хотя она зацветает через 40–50 дней после появления всходов. Ее ажурные, напоминающие укроп, кусты усыпаны множеством изящных белых, розовых и малиновых «ромашек».

Ранее был назван сорт роз, который цветет все лето и не перерождается в шиповник.

Проверено редакцией
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