Посадите сейчас — будет цвести весной и летом: сказочный цветок с перламутровыми «монетками»

Посадите сейчас — будет цвести весной и летом: сказочный цветок с перламутровыми «монетками»

Лунник, или лунария, — это уникальное двулетнее растение, которое способно стать настоящей жемчужиной сада. В зависимости от вида, цветы могут быть белыми, лиловыми или фиолетовыми. Однако главное чудо происходит после цветения: на растении созревают крупные, плоские, овальные стручки. Когда их наружные створки отпадают, обнажается полупрозрачные «монетки» с серебристо-перламутровым блеском, которые и придают растению сказочный вид.

Лунарию высевается под зиму, всходы появляются весной. Массовое цветение наступает на втором году жизни. Это очень неприхотливое растение. Оно хорошо растет как на солнце, так и в полутени, но не любит сильную жару. Почва нужна рыхлая и питательная, но не обязательно плодородная. Полив требуется только в сухую погоду.

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