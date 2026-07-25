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25 июля 2026 в 11:30

Яркие цветы с оранжевыми бутонами: заменят надоевшие бархатцы и календулу

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от банальных бархатцев и календулы, но хотите наполнить сад ярким оранжевым пламенем, обратите внимание на редкие и необычные цветы, которые станут настоящей изюминкой клумбы.

Целозия с ее бархатистыми гребнями и метелками огненно-оранжевых оттенков цветет с июля до октября, а ее плотные соцветия выглядят так, будто их вылепили из мягкого бархата. Крокосмия — высокий многолетник до 1 метра с мечевидными листьями и ярко-оранжевыми цветками-звездочками, собранными в колосовидные соцветия, цветет в июле-августе и зимует с легким укрытием.

Для тех, кто любит разнообразие форм, подойдут циннии — эти цветы бывают самых разных оттенков оранжевого, долго стоят в срезке и прекрасно смотрятся в букетах. Гацания африканская: ее крупные соцветия напоминают ромашки, но окрашены в насыщенный оранжевый цвет с темными полосками. Физалис декоративный с его оранжевыми чашелистиками-фонариками сохраняет декоративность с конца лета до глубокой осени и даже в сухих букетах стоит годами.

Ранее был назван компактный кустарник: вырастает всего до полуметра, но его фиолетовые цветы размером с ладонь очаруют всех.

Проверено редакцией
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