Сказочный куст: вырастает всего до полуметра, но его фиолетовые цветы размером с ладонь очаруют всех

Сказочный куст: вырастает всего до полуметра, но его фиолетовые цветы размером с ладонь очаруют всех

Представьте себе кустарник, который не вырастает выше полуметра, но при этом каждый год превращается в настоящий звездопад из крупных фиолетово-синих цветков диаметром до 10 см. Рододендрон Night Sky — это карликовый вечнозеленый кустарник с аккуратной подушковидной формой, который достигает всего 50 см в высоту и около 50–60 см в ширину.

В конце апреля — начале мая на нем распускаются яркие фиолетово-синие цветы, собранные в соцветия по 5 штук, создавая потрясающий контраст с темно-зеленой вечнозеленой листвой. Этот сорт считается одним из лучших среди голубых карликовых гибридов. Этот кустарник универсален: он отлично смотрится в одиночных и групповых посадках, на альпийских горках, в бордюрах и контейнерах.

Ранее были названы цветы-лианы для вертикального озеленения — цветут шапками сверху донизу.