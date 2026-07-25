Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту в мессенджере МАКС. Уточняется, что ограничение носит временный характер.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту уже приостанавливалось ночью. Ограничения действовали с 03:35 мск, после чего проезд был возобновлен в 05:06 мск.

Ранее власти Крыма ввели денежные компенсации владельцам автомобилей, поврежденных или уничтоженных в результате атак Вооруженных сил Украины. По словам главы региона Сергея Аксенова, размер выплат будет определяться исходя из фактически причиненного ущерба.

До этого сообщалось, что Министерство финансов России направит Крыму дополнительные 5 млрд рублей на выплаты компенсаций жителям, оставшимся без электроснабжения более чем на двое суток. Глава республики поблагодарил крымчан за проявленные понимание и терпение.