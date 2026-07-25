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25 июля 2026 в 13:20

Дженнифер Лопес отметила 57-летие цитатой Теодора Рузвельта

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Актриса и певица Дженнифер Лопес в социальных сетях отметила свое 57-летие цитатой 26-го президента США Теодора Рузвельта. Его слова из знаменитой речи «Человек на арене» вдохновили звезду.

Лопес выбрала аудиозапись Рузвельта, где говорится об уважении к тем, кто пытается чего-то достичь в жизни. При этом без ошибок пройти этот путь невозможно, а критика от тех, кто сам не хочет ничего делать, не имеет значения.

Когда продолжаешь идти вперед, все становится только лучше, — написала певица.

Ранее Лопес назвала верным решением свой недавний развод с актером Беном Аффлеком. Звезда стала гостьей вечернего шоу Джимми Киммела и подтвердила, что сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Отвечая на вопросы ведущего о разводе, артистка намекнула, что ей следовало принять решение о разрыве этих отношений значительно раньше.

До этого голливудская актриса призналась, что не может забыть свою героиню‑горничную из фильма «Госпожа горничная». Звезда напомнила, что с момента премьеры прошло уже более 20 лет, но мысли о персонаже все еще не покидают ее. Певица добавила, что она принимала активное участие в работе над сценарием фильма.

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