«Все еще думаю»: Дженнифер Лопес рассказала о своей ключевой роли в кино Дженнифер Лопес назвала роль горничной самой памятной в своей карьере

Голливудская актриса Дженнифер Лопес призналась, что не может забыть свою героиню‑горничную из фильма «Госпожа горничная», хотя с момента премьеры прошло уже более двадцати лет.

Я все еще думаю о Марисе Вентуре. О матери‑одиночке, которая передвигалась по мраморным холлам и спала на постельном белье с высокой плотностью нитей — не своем. Но держалась так, будто все это вполне могло ей принадлежать, — написала Джей Ло.

Певица добавила, что приняла активное участие в работе над сценарием. Она пояснила, что хотелось создать особую героиню — простую девушку с достоинством.

Ранее американский актер Адам Сэндлер снова возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Положение Сэндлера объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.

При этом в 2023 году Сэндлер уже становился самым высокооплачиваемым актером. Тогда он заработал $73 млн (5,8 млрд рублей). Следом за ним расположись Марго Робби и Том Круз.