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13 июня 2026 в 08:45

Белоснежный венчик в обрамлении фиолетовой каймы. Однолетник-находка для клумб и садовых дорожек

Фото: D-NEWS.ru
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Торения «каваи бургунди» — это удивительное миниатюрное растение, которое в теплом климате растёт как многолетник, а в средней полосе чаще используется как однолетник из-за его теплолюбивости. Однако при желании его можно сохранить зимой в прохладном помещении.

Компактный, шарообразный кустик высотой всего 20 см покрыт сочной, пышной листвой и усыпан воронковидными цветками невероятной окраски: белоснежный венчик с фиолетово-синим краем и ярко-лимонным пятном в центре — словно маленькая экзотическая бабочка присела на листву.

Цветение продолжается с июня до заморозков, очень обильное и непрерывное. Растение неприхотливо, предпочитает солнечные места или полутень, умеренный полив и плодородную, рыхлую почву. Отлично смотрится в небольших контейнерах, подвесных кашпо, на балконах и в композициях с другими цветами. Благодаря миниатюрному размеру и эффектной окраске торения станет жемчужиной любой коллекции. Устойчива к болезням, не требует особого ухода — идеальный выбор для начинающих садоводов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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