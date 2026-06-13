Белоснежный венчик в обрамлении фиолетовой каймы. Однолетник-находка для клумб и садовых дорожек

Белоснежный венчик в обрамлении фиолетовой каймы. Однолетник-находка для клумб и садовых дорожек

Торения «каваи бургунди» — это удивительное миниатюрное растение, которое в теплом климате растёт как многолетник, а в средней полосе чаще используется как однолетник из-за его теплолюбивости. Однако при желании его можно сохранить зимой в прохладном помещении.

Компактный, шарообразный кустик высотой всего 20 см покрыт сочной, пышной листвой и усыпан воронковидными цветками невероятной окраски: белоснежный венчик с фиолетово-синим краем и ярко-лимонным пятном в центре — словно маленькая экзотическая бабочка присела на листву.

Цветение продолжается с июня до заморозков, очень обильное и непрерывное. Растение неприхотливо, предпочитает солнечные места или полутень, умеренный полив и плодородную, рыхлую почву. Отлично смотрится в небольших контейнерах, подвесных кашпо, на балконах и в композициях с другими цветами. Благодаря миниатюрному размеру и эффектной окраске торения станет жемчужиной любой коллекции. Устойчива к болезням, не требует особого ухода — идеальный выбор для начинающих садоводов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.