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11 июня 2026 в 12:00

Посадите в июне — летом сад укроют белые махровые шапки. Оттенок как свежевыпавший снег с легким кремовым налетом

Фото: D-NEWS.ru
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Цикламен персидский «апполон махровый белоснежный» — многолетнее клубневое растение, которое способно украсить сад, если выращивать его в контейнерах или кашпо. Его махровые цветки, напоминающие крошечные белые розы или пионы, распускаются не только на подоконнике. С наступлением теплого сезона (май — сентябрь) горшки с цикламеном можно выносить на веранду, балкон или в полутенистый уголок сада, где они станут изящным акцентом среди зелени. Диаметр каждого цветка — 4–6 см, высота растения — 20–25 см. Темно-зеленые сердцевидные листья с серебристым мраморным узором выглядят декоративно все лето, даже без цветов.

В саду цикламену нужна защита от прямых солнечных лучей и сквозняков. Идеальное место — рассеянная тень под деревьями или рядом с кустарниками. Почва в контейнере должна быть легкой, питательной, с добавлением торфа и песка. Клубень сажают так, чтобы его верхняя треть оставалась над поверхностью — это предотвращает загнивание. Поливают умеренно, только после просыхания верхнего слоя, лучше в поддон. Подкормки каждые 2–3 недели удобрением для цветущих растений. В открытый грунт в средней полосе цикламен не высаживают — он не зимует. Но летом на свежем воздухе растение набирается сил, закаляется, а поздней осенью его возвращают в дом, где оно продолжит цветение с ноября по апрель.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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