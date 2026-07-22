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22 июля 2026 в 15:10

Камни под деревьями творят чудеса: простой дачный прием против жары и засухи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом деревья на даче часто страдают от жары и нехватки влаги, особенно молодые саженцы. Но есть простой способ помочь растениям пережить засуху без ежедневного полива. Для этого многие садоводы используют обычные камни.

Перед укладкой каменной мульчи хорошо полейте землю, уберите сорняки и слегка разрыхлите почву. Затем засыпьте приствольный круг слоем камней около 7–10 сантиметров. Под таким покрытием влага испаряется гораздо медленнее, а корни дольше получают необходимую воду.

Камни также мешают расти сорнякам, которые забирают питание у растений. Днем они нагреваются, а ночью постепенно отдают тепло почве, помогая сглаживать перепады температуры. Во время дождя каменное покрытие защищает землю от уплотнения и помогает воде лучше проникать к корням.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует камни вокруг молодых деревьев. Она советует не брать слишком мелкую крошку — лучше смешивать камни разных размеров, чтобы покрытие получилось плотным и надежным.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
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