Начинают цвести летом и не увядают до глубокой осени: многолетники-рекордсмены

Если вы мечтаете о цветнике, который будет радовать вас непрерывно все лето и даже осенью, обратите внимание на растения-рекордсмены по продолжительности цветения.

Многолетняя астра радует цветами с августа и до самых заморозков, а в зависимости от сорта ее цветение может длиться до трех месяцев. Эхинацея цветет с июля до сентября, украшая сад крупными ромашками. Рудбекия начинает цвести в середине лета и продолжает до заморозков. Астранция цветет с лета до заморозков, а ее соцветия-звездочки долго сохраняют декоративность.

Гелиопсис радует ярко-желтыми корзинками с июля до первых заморозков. Гелениум зацветает в июле — августе и не увядает до устойчивых заморозков в октябре — ноябре, создавая настоящий осенний фейерверк. Армерия приморская цветет с весны до сентября. Все эти цветы выносливы, зимостойки и не требуют сложного ухода.

Ранее был назван многолетник, который приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето.