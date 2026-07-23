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23 июля 2026 в 23:30

Начинают цвести летом и не увядают до глубокой осени: многолетники-рекордсмены

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете о цветнике, который будет радовать вас непрерывно все лето и даже осенью, обратите внимание на растения-рекордсмены по продолжительности цветения.

Многолетняя астра радует цветами с августа и до самых заморозков, а в зависимости от сорта ее цветение может длиться до трех месяцев. Эхинацея цветет с июля до сентября, украшая сад крупными ромашками. Рудбекия начинает цвести в середине лета и продолжает до заморозков. Астранция цветет с лета до заморозков, а ее соцветия-звездочки долго сохраняют декоративность.

Гелиопсис радует ярко-желтыми корзинками с июля до первых заморозков. Гелениум зацветает в июле — августе и не увядает до устойчивых заморозков в октябре — ноябре, создавая настоящий осенний фейерверк. Армерия приморская цветет с весны до сентября. Все эти цветы выносливы, зимостойки и не требуют сложного ухода.

Ранее был назван многолетник, который приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето.

Проверено редакцией
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