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23 июля 2026 в 21:45

Посадил в августе и забыл до следующего лета: многолетники — без укрытия на зиму, зацветают шапками

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время для посадки многолетников, которые не потребуют от вас никаких хлопот до следующего сезона.

Флоксы — ароматные и неприхотливые многолетники, которые при посадке в августе отлично укореняются, цветут с июля до сентября-октября и не требуют укрытия даже в Сибири. Астильба: она морозостойка (выдерживает до −35 °C), не требует укрытия и прекрасно зимует даже в северных регионах. Эхинацея, посаженная в августе, будет расти и радовать цветением 20 лет, не требуя ежегодной посадки и укрытия.

Гвоздика перистая не боится засухи, растет на бедных почвах и зимует без укрытия в большинстве регионов России, от Подмосковья до Сибири. Лилейники, пионы, рудбекии и многолетние астры также прекрасно приживаются при августовской посадке и с каждым годом становятся только пышнее.

Ранее был назван многолетник, который сам разрастается в пышные золотые кусты.

Проверено редакцией
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