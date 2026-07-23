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23 июля 2026 в 19:00

Хватит покупать новые саженцы — эти многолетники в августе размножаются делением куста за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время для вегетативного размножения многолетников, когда они уже отцвели и готовятся к периоду покоя, а корневая система активно развивается, что обеспечивает отличную приживаемость.

Большинство многолетников нуждается в делении каждые 3–5 лет, и если не омолаживать их вовремя, они начинают плохо цвести и постепенно вырождаются. В августе делят уже отцветшие растения: аквилегии, пионы, примулы, дельфиниумы, ирисы, нивяники, астильбы, почвопокровники и флоксы.

На каждой деленке оставляют не менее 3–5 почек и развитые корни, после пересадки мульчируют и регулярно поливают — за осень они успевают укорениться до холодов. Ирисы бородатые желательно пересадить до середины августа, иначе они не успеют укорениться. Пионы лучше делить и пересаживать именно в августе. При делении флоксов каждая деленка должна иметь 3–5 стеблей. Этот простой прием позволит вам бесплатно увеличить свою коллекцию цветов.

Ранее был назван цветок, который меняет окрас в зависимости от погоды.

Проверено редакцией
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