Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 10:45

Забудьте о скучных однотонных цветах: это чудо с миллионом колокольчиков меняет окраску от погоды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Калибрахоа серии Chameleon умеет удивлять — ее окраска меняется в течение сезона в зависимости от освещенности, длины светового дня и температуры.

На одном кусте одновременно могут соседствовать цветки разных оттенков — от нежно-розового и молочно-кремового до насыщенного малинового и даже черничного с переливами. Например, у сорта Milky Pink в пасмурную погоду появляется более насыщенный розово-лиловый оттенок, а на солнце цветки становятся молочно-белыми с розовым центром. Сорт Double Pink Yellow меняет окраску от желтой до малиновой в зависимости от освещения — чем больше солнца, тем ярче и быстрее цветок становится розовым.

Цветет калибрахоа Chameleon с мая по октябрь непрерывно и обильно, формируя пышные каскады побегов длиной до 40–50 см, усыпанных множеством мелких колокольчатых цветков, за что культуру называют «миллионом колокольчиков».

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили возраст найденных в Приморье останков человека
Яма на дороге закончилась смертельной аварией
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием
В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране одним словом ответили на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.