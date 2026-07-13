Забудьте о скучных однотонных цветах: это чудо с миллионом колокольчиков меняет окраску от погоды

Забудьте о скучных однотонных цветах: это чудо с миллионом колокольчиков меняет окраску от погоды

Калибрахоа серии Chameleon умеет удивлять — ее окраска меняется в течение сезона в зависимости от освещенности, длины светового дня и температуры.

На одном кусте одновременно могут соседствовать цветки разных оттенков — от нежно-розового и молочно-кремового до насыщенного малинового и даже черничного с переливами. Например, у сорта Milky Pink в пасмурную погоду появляется более насыщенный розово-лиловый оттенок, а на солнце цветки становятся молочно-белыми с розовым центром. Сорт Double Pink Yellow меняет окраску от желтой до малиновой в зависимости от освещения — чем больше солнца, тем ярче и быстрее цветок становится розовым.

Цветет калибрахоа Chameleon с мая по октябрь непрерывно и обильно, формируя пышные каскады побегов длиной до 40–50 см, усыпанных множеством мелких колокольчатых цветков, за что культуру называют «миллионом колокольчиков».

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.