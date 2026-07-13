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13 июля 2026 в 11:33

В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита

В поселке Пышма начали вакцинировать жителей от гепатита в связи с паводком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В поселке Пышма Свердловской области начали экстренно вакцинировать местных жителей от гепатита, пишет ЕАН со ссылкой на местную администрацию. Соответствующую меру ввели в связи с паводком.

В целях профилактики распространения вируса гепатита А жителям домов, подвергшихся затоплению, рекомендуется обратиться в Пышминскую центральную районную больницу для прохождения вакцинации против указанного заболевания, — отметили местные власти.

Всего, по данным администрации, в пункт временного размещения эвакуировали свыше 55 человек. Уточняется, что центральная улица Пышмы залита водой и обесточена. Режим ЧС ввели не только в этом поселке, но и селах Печеркино и Пульниково, а также деревнях Холкина и Катарач.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что ограничение транспортного сообщения сохраняется с 27 населенными пунктами в регионе из-за обильных дождей. По его словам, гидрологическая обстановка остается неблагоприятной.

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