В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита

В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита В поселке Пышма начали вакцинировать жителей от гепатита в связи с паводком

В поселке Пышма Свердловской области начали экстренно вакцинировать местных жителей от гепатита, пишет ЕАН со ссылкой на местную администрацию. Соответствующую меру ввели в связи с паводком.

В целях профилактики распространения вируса гепатита А жителям домов, подвергшихся затоплению, рекомендуется обратиться в Пышминскую центральную районную больницу для прохождения вакцинации против указанного заболевания, — отметили местные власти.

Всего, по данным администрации, в пункт временного размещения эвакуировали свыше 55 человек. Уточняется, что центральная улица Пышмы залита водой и обесточена. Режим ЧС ввели не только в этом поселке, но и селах Печеркино и Пульниково, а также деревнях Холкина и Катарач.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что ограничение транспортного сообщения сохраняется с 27 населенными пунктами в регионе из-за обильных дождей. По его словам, гидрологическая обстановка остается неблагоприятной.