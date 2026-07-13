Ливни в российском регионе нарушили сообщение с 27 населенными пунктами

Ливни в российском регионе нарушили сообщение с 27 населенными пунктами Губернатор Паслер: в Свердловской области затоплен 61 населенный пункт

Ограничение транспортного сообщения сохраняется с 27 населенными пунктами в Свердловской области из-за обильных дождей, сообщил глава региона Денис Паслер в мессенджере МАКС. По его словам, гидрологическая обстановка остается неблагоприятной.

В зоне подтопления — 18 муниципальных образований, 61 населенный пункт. Подтоплено 1006 приусадебных (садовых) участков, 179 жилых (садовых) домов, затопленными остаются девять низководных мостов, сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами, — написал он.

Паслер добавил, что вместе с первым заместителем начальника регионального главка МЧС Валерием Казаковым оценил ситуацию в разных территориях для принятия дальнейших решений. По его словам, энергетики продолжают устранять последствия непогоды — с линий электропередачи убрано более 300 деревьев.

Ранее сообщалось, что более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков в Краснодарском крае. Общий ущерб оценивается более чем в 300 млн рублей.