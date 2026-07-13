Власти России обнародовали данные о протезировании в России Голикова: прохождение медицинской реабилитации увеличилось на 12% в 2025 году

Охват населения медицинской реабилитацией в России вырос на 12% по итогам 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным и другими заместителями главы правительства. Как передает пресс-служба кабмина в МАКСе, она также отметила развитие протезно-ортопедической помощи в стране.

У нас развивается реабилитация, протезно-ортопедическая помощь. Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%, — указала вице-премьер.

Ранее компания «Бионика 2.0» представила протез, который позволяет добиться «ремоделирования тела». Директор по маркетингу и PR Наталья Павлова рассказала, что отдельные элементы разработки планируется запустить в серийное производство. Она отметила, что каждое изделие проектируется индивидуально в цифровой среде.

Кроме того, компания — производитель функциональных протезов верхних и нижних конечностей изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев ребенку, пострадавшему при взрыве купюры в подмосковном Красногорске. Протез позволяет частично восстановить функцию захвата, удержания предметов и выполнения базовых бытовых действий.